Brenda Gandini, sobre las escenas hot con Franco Masini: "son horribles"

Las escenas eróticas se convirtieron una parte clave del contenido de Amar después de Amar, la ficción de Telefe que protagonizan Mariano Martínez, Isabel Macedo, Eleonora Wexler y Federico Amador. Entre todas ellas, la que protagonizaron Brenda Gandini y Franco Masini dio mucho de qué hablar.



Si bien las imágenes enloquecieron a los televidentes, la actriz dejó en claro que no es lo mismo verlas que protagonizarlas. "Son horribles", aseguró Brenda.



"Primero fue feo porque la grabamos recién el segundo día que empezamos a grabar, a mí me gusta generar un espacio de confianza para hacer eso, porque de repente tenés que hacer la escena con todo y es difícil sin ensayo previo. Me gusta generar comodidad, para que nos toquemos. Yo trabajo de esa manera, me gusta ser transparente", aseguró en declaraciones radiales que fueron reproducidas por Ciudad.com. De todos modos, destacó la profesionalidad de su colega: "Franco es un amor, es respetuoso, es divino".



Por último, y jugando con el sentido del humor, Gandini contó que hacer dupla con un actor apuesto fue una especie de venganza por todas las actrices bellas con las que trabajó su marido, Gonzalo Heredia. "A él siempre le toca besar a las chicas más linda…”, broméo.