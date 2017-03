Vidal les pagará un adelanto a los docentes bonaerenses que no hicieron paro

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció este mediodía un adelanto de entre $ 1.500 y $ 3.750 pesos a los docentes de esa provincia a cuenta de las paritarias. Además, dijo que les pagará un reconocimiento extraordinario por presentismo de $ 1.000 a quienes trabajaron durante los días de paro.



La mandataria provincial lo expresó así en una conferencia de prensa, que brindó hoy en la capital bonaerense, en el marco de una jornada nacional de paro de Ctera, a la que adhirieron la mayoría de los gremios docentes excepto la FEB. Este último es uno de los sindicatos mayoritarios, por lo cual se produjo una división dentro del Frente Gremial Docente.



Vidal aseguró que existen "algunos dirigentes gremiales que no tienen vocación de diálogo sino de conflicto" y afirmó que, en su caso, no está trabajando por futuras candidaturas ni le importa si pierde una elección como consecuencia de la discusión salarial. "No me importa si pierdo una elección por esta discusión", aseveró, según reprodujo la agencia Télam.



En sus declaraciones, y subrayó que, al contrario de lo que le endilgó a "algunos dirigentes gremiales", ella no especula políticamente en la negociación porque no es candidata ni está "trabajando por futuras candidaturas".



"No estoy trabajando por futuras candidatas. Mi único interés son los chicos. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos, pero no soy candidata. Cuando millones de bonaerenses votaron el cambio, votaron también esta discusión así que vamos a darla, siempre con vocación de diálogo", expresó Vidal.