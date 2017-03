Deivis Barone visitó al plantel de Atlético para recordar viejos tiempos

URUGUAY.- (Enviado especial de LAGACETA.com) "Miralo a 'Usa', siempre está igual", le decía Deivis Barone a Néstor Usandivaras, auxiliar del cuerpo técnico de Atlético, antes de darle un interminable abrazo en el lobby del Hotel Hilton, el lugar que el "Decano" eligió como búnker en Montevideo.



El ex capitán de Atlético viajó casi 95 kilómetros desde su pueblo natal, San Ramón, para visitar a los amigos que dejó en el "Jardín de la República", lugar que ocupa una parte grande de su corazón. "Extraño mucho Tucumán y a la gente que me hizo sentir como en casa. Obvio que también se extrañan las empanadas", comentó entre risa Deivis.



Diego Erroz y Agustín Muñoz (médico del plantel) se reunieron con Barone y estuvieron charlando durante varios minutos hasta que la delegación se dirigió a almorzar en el comedor del segundo piso.



Pasan los años y el hombre que marcó el primer gol de Atlético en Primera se aferra más a los colores de los de 25 de Mayo y Chile: "siempre aliento a l 'Decano'. Cada vez que juegan mis hijos se ponen la camiseta y hacemos fuerza por el equipo".



Antes de regresar a San Ramón, Barone anticipó que Peñarol no será fácil para los dirigidos por Pablo Lavallén, pero que confía en que el equipo tucumano se llevará los tres puntos a la provincia que siempre lo espera.