Lavallén paró al equipo que saldría a la cancha ante Peñarol

URUGUAY.- (Enviado especial de LAGACETA.com) El repelente para mosquitos fue fundamental para que Atlético pueda cumplir con las actividades programdadas para hoy. "Tuve que ir a comprar repelentes. ¡Cómo hay bichos!", se quejaba Rubén Gultemerián, jefe de la delegación en Montevideo, mientras compartía anécdotas en los pasillos del estadio "Luis Franzini", de Defensor Sporting.



A pocos metros de ahí, con las puertas cerradas, Pablo Lavallén iba preparando al equipo que mañana desde las 21 se enfrentará a Peñarol en la segunda fecha del grupo 5 de la Copa Libertadores.



Con 23 grados y sol que calentaba la mañana de la capital uruguaya, el DT dispuso un 4-4-2, con la vuelta de David Barbona, quien estuvo ausente en los dos últimos encuentros, ante Palmeiras y Sarmiento de Junín, por una amígdalas. "Quería estar en los anteriores partidos pero no estaba al 100%, por suerte ya estoy apto para volver a jugar", le dijo el ex Estudiantes de La Plata a LA GACETA.



De no registrarse ninguna sorpresa, los de 25 de Mayo y Chile saldrían con Cristian Lucchetti; Mauro Rosales, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista; Barbona, Guillermo Acosta, Nery Leyes y Rodrigo Aliendro; Cristian Menéndez y Fernando Zampedri.



La práctica se extendió durante casi una hora y media. Luego los jugadores regresaron al Hotel Hilton, donde se encuentran hospedados desde anoche, para almorzar y luego descansar en sus habitaciones. Según se supo, Atlético no realizará hoy el tradicional reconocimiento de campo en el estadio "Campeón del Siglo", ya que el césped está siendo cuidado para mañana y no se lo puede pisar con tapones.