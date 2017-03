Los famosos opinaron sobre el recital del Indio: "¿tu ego sólo quería ver 300.000 tipos ahí abajo, alabándote?

Voces a favor y en contra se alzaron luego de la tragedia de Olavarría, ocurrida durante el recital del Indio Solari. Los dos muertos que dejó el show al que asistieron unas 300.000 (según estimaciones) conmocionó a los argentinos y encendió las alarmas respecto a las convocatorias masivas. Aquí algunas de las posturas que surgieron entre famosos de distintos ámbitos:



Roberto Pettinato

“Les hacés creer (a los fans) que van a ver algo maravilloso y todo en medio de una enorme desorganización. Para la gente de afuera venís a ser un semidios, pero vos sabés muy bien que no es lo que está pasando con vos. No es el Parkinson: son tus discos”, disparó el ex Sumo Roberto Pettinato directamente contra el Indio Solari.



Hebe de Bonafini

“Creo que se magnificó y se deformó mucho (la noticia de los muertos) porque la verdad que el Indio tiene un atractivo con la juventud que no tiene nadie”, minimizó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en radio Cooperativa, y aseguró que estaba invitada al recital, al que le hubiese encantado ir, pero que no está en condiciones de hacerlo.



Bobby Flores

“Es una demostración de un afán de poder y quién tiene la p… más larga, eso hay que abolirlo. ‘Vamos a llenar la plaza’, ‘vamos a llenar el estadio’, vamos a llenar los boliches’. No hay que llenar nada. Son épocas donde los peligros se multiplican. Cuando te dejás llevar por la codicia empieza la tragedia”, opinó el director de Nacional Rock.



Alejandro Fantino

“A ver, Solari, tal vez estés viendo el programa… No sé dónde vivís, en la Luna, Júpiter o Neptuno: ¿a vos no te hace mal esto? Estos pibes que te fueron a ver, que vuelven en camiones de basura: ¿no te hace mal? ¿O tu ego solamente quería ver 300.000 tipos ahí abajo, alabándote?”, indagó Alejandro Fantino en Animales Sueltos.



Mauricio Macri

“Muchas cosas a veces resultan antipáticas. Porque dicen: ‘no, si mucha más gente quiere ir, en vez de 200.000 parece que hay 300.000’, y esto es lo que pasa cuando uno pasa por arriba de esas normas”, dijo el presidente Mauricio Macri durante una entrevista con Luis Majul. También envió condolencias a las familias de las víctimas.



Aníbal Fernández

El ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández estuvo en el recital y fue de los pocos que aseguró que adentro estaba todo bien organizado: “yo vi muchas ambulancias, tres de cada lado y dos al fondo y no vi que dejaran a nadie sin cuidar. Fue un lío salir, pero si es un lío salir de la cancha de River, imaginate si hay 250.000 personas”.



Mario Pergolini

“La música no tiene la culpa. Ya tenemos los elementos, después de tantos años de entretenimiento, para que no haya mareas humanas dañinas. Alguien tendría que haber controlado, el municipio de Olavarría o la organización. Creo que va a haber un punto de quiebre para el Indio y toda su gente”, vaticinó el conductor.



Marcelo Figueras (biógrafo)

“El Indio está con una tristeza atroz por la muerte de estas dos personas, por más que hayan muerto por causas que no echarían las clases de sombras que quieren echarle a él encima. Pero no dejan de ser dos personas muertas y eso es una tragedia en sí misma”, lamentó Marcelo Figueras, periodista, biógrafo y amigo del Indio Solari.



Jorge Lanata

“No sé si está bien hacer un recital con tanta gente. Hacé un recital de 100.000 personas. Hacé dos, hacé cuatro River. No lo podés controlar”, analizó el periodista Jorge Lanata en su programa de radio, Lanata Sin Filtro. “Yo nunca le creí a Los Redonditos, me parecen unos mentirosos de toda la vida, con todo ese verso antisistema”, fustigó.



Estela de Carlotto

“Es visible en este momento, en estas políticas que se desarrollan, que quien no es del palo de ellos es un enemigo. Yo creo que si hubiera sido alguien que está de acuerdo con las políticas actuales, no hubiera pasado este abandono”, afirmó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien defendió a Solari como un hombre “muy solidario”.