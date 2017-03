Más críticas al veto de Manzur a la "Ley PyME": "priorizó la recaudación"

La Municipalidad capitalina se sumó a las críticas al gobierno de Juan Manzur por el veto a la “Ley PyME”. “El Poder Ejecutivo (PE) priorizó la recaudación sobre los que generan esa riqueza en la provincia, las pequeñas y medianas empresas”, dijo Mario Veliz, secretario de la Producción de la intendencia.



“La verdad, nos sorprendió la noticia. Pero responde a una lógica alperovichista que hoy alcanzó a la parte productiva. Necesitábamos que la ley salga, no porque era una salvación, sino un aliciente para trabajar por el desarrollo del sector”, enfatizó el funcionario.



“Ante la informalidad y clandestinidad que existen en Tucumán, esta norma iba a ser favorable para ampliar, justamente, la cartera tributaria”, dijo Veliz.



El titular del departamento de Producción afirmó que las PyME locales “no son competitivas a nivel regional, fundamentalmente, porque tenemos alícuotas (impuestos) altas”. “Ingresos Brutos nos pone en desigualdad a la hora de competir. Es una lástima que no se generan políticas públicas para el desarrollo de las empresas en Tucumán”, finalizó.



La “Ley PyME” había sido sancionada por la Legislatura a mediados de febrero pasado, pero luego Manzur dispuso el veto a través del decreto 505/2017, lo que generó críticas desde la oposición. El argumento del oficialismo fue que no era conveniente la promulgación debido a que la ley podía tener un impacto negativo en el erario.



La normativa establecía la adhesión a la ley nacional 27.264 (denominada “Programa de Recuperación Productiva”) e implicaba que las pequeñas y medianas empresas tucumanas no iban a tener incrementos en su carga tributaria hasta el 31 de diciembre de 2018.