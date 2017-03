Video: Irma Abraham mostró como era el "OVNI" por dentro

En 2013, Irma "La Turca" Abraham recorrió las habitaciones del "OVNI" junto a las cámaras de LA GACETA. Contó que el motel no tiene habitaciones número 2, 12 y 22 porque el 2 es su número fatídico. "Me pasó las cosas más tremendas: perdí a mi marido a los 42 años y 12 días. Perdí una hija a los 22 años que me dejó tres nietos preciosos", contó.



Mostró los distintos tipos de habitaciones con la que cuenta el lugar y además destacó que su motel era el único que tenía obra de arte.



Abraham, también llamada "Madama Tucumana", falleció el lunes a los 89 años. Era propietaria de tres albergues transitorios.