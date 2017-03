La familia de la chica abusada: “esas fotografías son lo más aberrante que vi”

La familia de la adolescente secuestrada y abusada en Delfín Gallo no supo nada de ella durante cinco días hasta que les avisaron que las fotografías de la violación estaban en las redes sociales. “En ese momento pensé lo peor”, confesó el padre. Algunas horas después, la muchacha apareció en una cancha del barrio Luján.



La familia de la joven cree que los abusadores se aprovecharon de su retraso madurativo para llevársela de su barrio. “No sé qué le dijeron, pero dos tipos se la llevaron en una moto. La busqué por todos lados y no la podía encontrar. Creo que la violaron todos los días que estuvieron con ella”, añadió el hombre.



Por lo que se sabe, a través de la fotografía, los abusadores fueron tres jóvenes de unos 20 años. Uno de ellos se entregó ayer ante la Policía pero sobre los otros dos no se sabe nada. El padre de la víctima cree que se escaparán. “Se van a ir de aquí. Yo lo sé. Por lo visto, no se va a hacer justicia. Ya no confío en nadie después de esto”.



Sobre los atacantes, admitió que no sabe ni quiénes son. “No sé si tienen antecedentes, si son ladrones o si venden droga. No se nada. Sólo quiero que estén en la cárcel por lo que le hicieron a mi hija”. La joven secuestrada y abusada es la tercera de sus siete hijos.



Acerca de ella, se pudo saber que se encuentra internada en la Maternidad y acompañada por su madre. Ella misma se encargó de contarle a su familia el calvario que vivió. “No está nada bien. Está triste, angustiada y muy adolorida. Me duele mucho porque es buenita, tranquila. Es una chica que estudia, no le hace mal a nadie. Sospecho que aquí hubo una entregada”, agregó su padre.



“Esas fotografías son lo más aberrante que vi. Con mucho dolor fuimos a un cyber, las imprimimos y conseguimos los nombres, pero todavía no dieron la orden de salir a buscarlos”, lamentó.