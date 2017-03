Atlético: Pablo Lavallén designó a 19 jugadores para viajar a Montevideo

Pablo Lavallén designó a 19 jugadores para viajar a Uruguay, donde el jueves por la noche se medirá ante Peñarol de Montevideo por segunda fecha del grupo 5 de la Copa Libertadores 2017.



Cristian Lucchetti, Josué Ayala, Bruno Bianchi, Enrique Meza Britez, Ignacio Canuto, Fernando Evangelista, Mauro Rosales, Nery Leyes, Jairo Palomino, Guillermo Acosta, Emanuel Molina, Rodrigo Aliendro, David Barbona, Leandro González, Favio Álvarez, Luis Miguel Rodríguez, José Méndez, Fernando Zampedri y Cristian Menéndez, fueron los hombres elegidos por el DT.



El "Decano" no podrá contar con Leonel Di Plácido, uno de los jugadores más regulares que tuvo en los últimos partidos. El ex All Boys llegó a las tres amarillas y deberá cumplir con una fecha de suspensión.



Los de 25 de Mayo y Chile se entrenará mañana por la mañana y luego viajarán con destino a la Capital Federal, donde a las 18 abordarán un vuelo de línea con destino a la capital uruguaya.



El encuentro se disputará el jueves a las 21.10 en el imponente estadio "Campeón del Siglo". Se esperan que miles de hinchas tucumanos estén presentes para alentar a Atlético en tierras "charrúas".