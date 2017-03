Lanata, lapidario contra el Indio: "yo nunca en la vida le creí una palabra a Los Redonditos"

El periodista Jorge Lanata dijo que nunca les creyó a Los Redonditos de Ricota, la banda que durante años lideró Carlos "El Indio" Solari, hoy en el ojo de la tormenta tras la trategia de Olavarría, donde murieron dos fanáticos del músico.

En Radio Mitre, las palabras de Lanata fueron muy críticas. "Yo nunca en la vida le creí una palabra a Los Redonditos, me parecen unos mentirosos de toda la vida, con todo ese verso antisistema", se descargó. Y agregó: "el Indio no vive acá, vive en Estados Unidos".

Luego, además de asegurar que la ex banda del músico fue "lo más importante del fenómeno del rock barrial", criticó la idea del Indio de sólo hacer un concierto al año. "No sé si está bien hacer un recital con tanta gente. Hacé un recital de 100.000 personas. Hacé dos, hacé cuatro River, no hagas un recital con tanta gente junta. No lo podés controlar", analizó.

Y, por último, Lanata puso en tela de juicio el motivo por el cual Solari suele hacer sus recitales en localidades lejanas a la Ciudad Autonóma de Buenos Aires: "es más barato para ellos (por la organización) hacerlo al show en Olavarría o Tandil. Por eso se van".

A las críticas del periodista de Radio Mitre se le suman las de Mario Pergolini y Roberto Pettinato, quienes también fueron muy duros con el ex líder de Los Redonditos de Ricota.