En el Gobierno nacional denunciaron que hay sectores que "quieren desestabilizar"

Funcionarios del Gobierno nacional salieron hoy a denunciar la existencia de grupos que “quieren desestabilizar" la gestión de Mauricio Macri, y sugirieron a quienes reclaman otro modelo económico no hacerlo a través de medidas de fuerzas sindicales sino en elecciones.



La canciller Susana Malcorra cuestionó el accionar sindical al afirmar que todos tienen derecho de reclamar otro modelo económico, pero la instancia no es con una medida de fuerza, sino en elecciones. "El que se confunda desafía las reglas que están establecidas", expresó.



El domingo, el presidente Macri abonó la teoría conspirativa al afirmar que claramente hay un sector que quiere desestabilizar al Gobierno, y consideró que el kirchnerismo sistemáticamente “pone palos en la rueda". El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, insistió ahora con esa hipótesis.



La vicepresidenta, Gabriela Michetti, aseveró -también el domingo- que no sólo es el kirchnerismo el que tiene muchas ganas que el Gobierno se caiga, al tiempo que enfatizó que hay sectores que no se bancan estar afuera del poder.



El ministro Frigerio identificó a "sectores muy puntuales", a los que dicen abiertamente que prefieren que el Gobierno no termine su mandato, aunque aclaró: "la gran mayoría de los dirigentes se maneja de una forma muy responsable".



“Hay algunos dirigentes que están poniendo palos en la rueda, para los cuales es muy evidente que cuanto peor le vaya a la Argentina, será mejor para ellos”, dijo el funcionario. "Para sectores muy puntuales, el negocio es que este gobierno no termine", concluyó en contacto con radio La Red de Buenos Aires, consignó la agencia DyN.



Macri se reunió por la mañana en la Casa Rosada con los funcionarios de la denominada “mesa chica” de la Casa de Gobierno, que integran el jefe de Gabinete, Marcos Peña y los coordinadores del área, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Con ellos, analizó el conflicto docente -que continúa hoy en la provincia de Buenos Aires y miércoles y jueves amenaza con extenderse al resto del país en reclamo de una paritaria nacional-, además del paro general anunciado por la CGT para los primeros días de abril.