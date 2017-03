Schmid, de la CGT: "el paro es irreversible y el jueves le pondremos fecha"

El dirigente del gremio de portuarios, Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la CGT, sostuvo que el paro es irreversible, que se realizará a comienzos de abril y que el próximo jueves el Consejo Directivo de la central obrera le pondrá fecha.



"Creo que el paro es irreversible y el jueves le vamos a poner la fecha", declaró el dirigente a FM Delta, consingó la agencia Télam.



Consultado sobre si negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) podrían desactivar la medida de fuerza, el dirigente respondió: "para mí el paro es irreversible, el Gobierno primero dice una cosa y después genera otra".



Además, señaló que hubo pronósticos que no se cumplieron y que eso no fue culpa de la CGT. Sobre si será un paro con o sin movilización, Schimd recordó que, en el acto con el que concluyó la marcha pasada, tanto él como los otros dos secretarios generales de la CGT -Héctor Daer y Carlos Acuña- hablaron de un paro general de actividades por 24 horas.



Schmid definió de "actitud antidemocrática" a la de los sectores que, en torno del palco del acto del martes último, interrumpieron al orador. Dijo que había un sector dispuesto a no escuchar absolutamente nada y a imponer su idea.



Sobre quiénes participaron de esos hechos, opinó que había mucha gente enojada y que, entre ella se advertían sectores con banderas de sectores sindicales, políticos y territoriales. Pero aclaró que no pudo identificar con precisión si estuvo determinada por facción política.



"Es un error pensar que todas las masas fueron a pedir la cabeza del triunvirato (que conduce a la CGT); esto decididamente no es así", señaló Schmid. El dirigente de la CGT señaló además que la gente se movilizó para expresar su rechazo a la política económica que está llevando adelante el Ejecutivo.



"Eso no hay que perder de vista y es fundamental. Todo lo otro tiene su importancia, pero a un nivel de interpretación menor", consideró el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento y presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.