Cinco opciones para ganar dinero con tus dólares

Aunque la Argentina tiene una larga historia con el dólar, no necesariamente eso significa que es sencillo decidir qué hacer con esta moneda. Sobre todo, porque no siempre el dólar es un reaseguro rentable frente a una economía que parece no encontrar un rumbo.

El escenario actual demuestra que mes a mes esos billetes pierden poder adquisitivo ante la caída del tipo de cambio, pero sobre todo una inflación, que le cuesta aflojar.

La mayoría de los argentinos se siente tranquilo manteniendo su ahorro en moneda dura. Sin considerar las opciones de guardar los dólares en casa o en una caja de seguridad bancaria, que no brindan rentabilidad, la siguiente pregunta es: ¿qué hago con esos dólares?

En los últimos meses, ya sin cepo ni restricciones cambiarias, los ahorristas se fueron animando a opciones más sofisticadas para sacar algo de rentabilidad a sus dólares. Según detalla Infobae, hay distintas opciones hoy disponibles para un inversor pequeño o mediano, ya que a partir de los U$S 1.000 cualquier de estas alternativas es viable:

- Plazo fijo en moneda extranjera: el problema es que la tasa de interés es demasiado baja y se ubica en menos del 1% anual. Mejor que dejarlo debajo del colchón o en una caja de seguridad, pero todavía insuficiente. Lo notable es que a pesar de estas contras la mayor parte del dinero que está invertido se encuentra en esta opción extremadamente poco atractiva.

- Letes emitidas por el Tesoro nacional: son títulos de corto plazo emitidos por el Gobierno, que rinden una tasa de interés mucho más atractiva que el plazo fijo. La novedad de la licitación de esta semana es que por primera vez se ofrecen a un plazo de nueve meses (270 días), con una tasa de 3,35% anual en dólares. De por sí esto las vuelve mucho más atractivas que el rendimiento de un plazo fijo tradicional. También hay a tres y seis meses, aunque en estos casos la tasa no supera el 3%. Se transformaron en la gran novedad del último año. Otro aspecto que las volvió muy atractivas es que para quienes tienen pesos las pueden comprar al tipo de cambio mayorista, mucho más barato que el minorista que ofrecen los bancos o las casas de cambio. En cualquier caso, el ahorrista recibirá dólares al finalizar la duración del título.

- Títulos públicos de corto plazo: hay una importante cantidad de opciones de bonos emitidos por el Gobierno nacional, que van de uno a cinco años para ahorrar en moneda dura. Una de las ventajas principales es la liquidez, ya que el inversor puede comprar y vender en cualquier momento. Uno de los títulos más recomendados por los administradores de cartera locales ahora es el Bonar 2021, a cuatro años de plazo y que tiene un rendimiento de 5% anual. En todos los casos se trata de títulos que pueden ser adquiridos a partir de los U$S 1.000, siempre abriendo una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa (la mayoría de los bancos también lo permite ya que operan en el mercado bursátil). Además, estos títulos pagan intereses en forma semestral por lo que el inversor tendrá el dinero acreditado y disponible en su cuenta para reinvertir o para poder gastarlo.

- Bonos provinciales y corporativos: son similares a los emitidos por el Gobierno nacional pero en este caso son las provincias o las empresas las que colocan sus títulos. El menú es muy amplio, ya que figuran desde la ciudad y la provincia de Buenos Aires, hasta Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos. Ofrecen una tasa que va de 1% a 2% anual por encima de los bonos soberanos. Y los que más se recomiendan hoy son aquellos que están en el "tramo medio" de la curva de rendimientos, es decir que vencen entre 2023 y 2024. Los rendimientos en estos casos van de 6,5% al 8% anual, dependiendo de la provincia emisora. En el caso de los bonos colocados por empresas, en muchos casos el monto mínimo para ingresar es de U$S 10.000, pero muchos permiten hacerlo por valores menores. En este caso es importante asesorarse sobre opciones y niveles de riesgo, pero la mayoría de las emisoras son compañías de primera línea, como los bancos Galicia o Macro, YPF, Arcor o Pan American Energy. Los rendimientos no bajan del 5% pero depende mucho del nivel de riesgo crediticio de cada emisor.

- Préstamos entre privados: en los últimos tiempos volvió una opción muy utilizada en la década de 1990, que son los créditos directamente entre personas. En algún momento se los llamó erróneamente préstamos "de escribanía" porque en general hay una garantía hipotecaria asociada y el mutuo se firma en una escribanía o porque las firmas de los intervinientes deben quedar certificadas. En estos casos la tasa de interés es mucho mayor y puede oscilar entre el 12% y el 18% anual en dólares, con intereses que se pagan en forma mensual o trimestral. Claro que en estas operaciones el riesgo es mucho mayor y depende en buena medida de la confianza que exista entre las partes, como también la garantía que respalda el crédito. Quien otorga un crédito de estas características debe estar consciente que asume un riesgo mayor que en las restantes opciones descriptas.