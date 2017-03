Pettinato, muy duro con Solari: "si fuera el Indio, le doy $ 5 millones a las familias que sufren"

Roberto Pettinato le pegó muy fuerte en Twitter al Indio Solari. Lo hizo luego del recital que terminó con dos muertos.



El conductor televisivo y ex integrante de Sumo cuestionó la responsabilidad que le cabe al ex Redonditos de Ricota en la organización del show.



"Todos somos de opinar y de hacerlo rápido y sin un puto dato. Lo que pasó en lo del Indio si opino entro en lo peor de este país: el debate", arrancó Pettinato.



"Muchos dicen 'otro Cromagnon'. No lo sé. No sé si para la Justicia es lo mismo. Pero a los Callejeros les dieron con todo. No lo sé. Tal vez si yo fuera el Indio (repito: dije 'si yo fuera') y gano lo que gano por lo menos les doy 5 millones a las familias que sufren hoy por hoy", sostuvo.



"Quiero decir, si quedo libre de culpa y cargo, por lo menos me acercaría no solo a saludar sino a indemnizar al menos con dinero aunque eso ya sabemos que no te devuelve de la muerte. Pero... no sé... no quiero entrar en polémicas. Solo digo que parece que acá nadie respeta ciertas normas", agregó.



"Siempre la historia del lugar que era para 40 y había 290. Es algo grave y ya que el Indio es lo que para muchos es... por lo menos debería demostrar algo mas que saludar familias o llevar flores al velatorio.Sería bueno de su parte indemnizarlos pero repito: es lo que yo haría en su caso si fuera él. Cada uno es otro distinto... No lo sé", opinó en las redes sociales.





La semana pasada, Pettinato también se había referido a Solari en términos duros. Había dicho, entre otras cosas, que no creía en su enfermedad; el año pasado, el Indio dijo públicamente que padecía Parkinson.