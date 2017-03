"No hubo organización; fue un caos", dijo la esposa de uno de los fallecidos en el recital del Indio

BUENOS AIRES.- La esposa de Javier León, una de los dos fallecidos del recital del Indio Solari en Olavarría, denunció hoy que no hubo organización en el espectáculo y que nadie le pidió la entrada para ingresar al predio. "Veinte años cumplimos con mi marido hace poquito de estar juntos. Siempre fuimos a los recitales tanto de los Redondos como del Indio. Estuvimos en los líos de Mar del Plata y siempre hubo organización. Esta vez, no hubo organización", denunció María José Suárez, oriunda de la ciudad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.



Suárez cuestionó, además la asistencia médica que recibió su marido, Javier León, de 42 años, al considerar que si le hubiesen dado la atención apropiada, no habría ocurrido el deceso.



Suárez, quien asistió al recital junto a su esposo y uno de sus dos hijos, amplió: "yo compré una entrada en enero y fuimos (al espectáculo). Y a mí nadie me pidió entrada. No pasé controles, acostumbrada a diez cuadras antes a estar con controles (en otros shows del Indio)".



"No había la gente que se dice. Para mí, había más de 600 mil personas. Eso fue un caos", enfatizó.



Respecto a la asistencia que recibió su marido, apuntó: "pido ir en la ambulancia con él. Le exijo al médico ir con él y me dice: 'No'. Cuando yo llego al hospital, mi marido estaba fallecido".



La esposa de la víctima, al ser consultada sobre el motivo del deceso de su marido, manifestó: "A mí me dijeron: 'Es la presión'. Estaba pálido y transpiraba. Tenía ganas de vomitar. Estaba descompuesto".