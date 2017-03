Agredieron a un dirigente de Newbery y amenazaron a un jugador de Marapa

A pesar del empate que clasificó a Deportivo Marapa y a Jorge Newbery para la siguiente fase del Torneo Federal C, la violencia volvió a opacar los resultados deportivos.



Luis Alarcón (foto), que ocupa el cargo de vocal primero en Jorge Newbery, fue agredido cuando ingresaba al vestuario. “Me pegó el utilero de Marapa. No sé que habría sucedido si hubiésemos ganado el partido. Fue todo un descontrol. No tuvimos nunca garantías”, señaló el dirigente tras la agresión.



Hinchas de Newbery amenazaron a Dip

El delantero Sebastián Dip recibió nuevas amenazas por parte de hinchas de Newbery que involucraron a la hija del delantero de Marapa, quien hoy realizará la correspondiente denuncia ante la Justicia.