"Hay que salir a apretar a los jueces": el nuevo audio entre Cristina y Parrilli

BUENOS AIRES.- La ex presidenta Cristina Fernández le pidió a su ex jefe de Inteligencia y ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli "salir a apretar a los jueces" que tenían causas contra el ex espía Antonio Stiuso para que las agilicen, según revelaron nuevas escuchas de la ex mandataria.



De acuerdo a las nuevas conversaciones difundidas anoche en el canal América TV, la ex presidenta le pidió a Parrilli que dé entrevistas con medios amigos para responderle al Stiuso, luego de una entrevista que dio el ex espía al diario "La Nación".



"Hay que salir a apretar a los jueces", sentenció Fernández de Kirchner, luego de que Parrilli enumeró las distintas causas en las que estaba involucrado el ex agente.



Luego de esto, la ex mandataria preguntó quiénes eran los jueces que estaban tramitando esas causas, a lo que Parrilli respondió: "tiene una (Sebastián) Casanello, que se la sacaron. La otra la tenía (Sergio) Torres. Otra la tenía (Julián) Ercolini, ahora me están haciendo ver el listado. No me acuerdo exactamente pero la estoy preparando toda".



"Stiuso entra y sale del país, tiene ocho denuncias y ningún fiscal lo retiene", cuestionó en su conversación con el ex jefe de Inteligencia. Además, se quejó porque Stiuso "dijo que yo lo maté a (el fallecido fiscal Alberto) Nisman", por lo que planteó: "quiero ver si puedo habilitar una acción porque el tipo dice que yo maté a Nisman".



Estas escuchas fueron solicitadas por el juez federal Ariel Lijo en una causa por presunto encubrimiento del narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi y corresponden al 11 y 12 de julio del año pasado.