Cinco noticias que tenés que saber para arrancar la mañana

“Hubo venta de entradas sin límite y gente que entró sin tickets”, aseguró la fiscala Susana Alonso , sobre el accidentado concierto de rock del “Indio” Solari en Buenos Aires, donde dos personas murieron en una avalancha. Al recital acudieron más de 300.000 personas, aunque el lugar sólo estaba habilitado para 200.000. “En un espacio tan grande no se puede controlar a la gente”, dijo a LA GACETA el líder de Karma Sudaca, Tony Molteni . “Creo que el espectáculo se hizo en un espacio no apto para ese recital”, opinó el productor Gabriel Fulgado . Leer más .

5. Gremios estatales rechazan el aumento salarial del 23% y van por una suma fija de $ 5.000

Las primeras negociaciones entre los dirigentes sindicales de la provincia y el Gobierno no son alentadoras. Los gremialistas advirtieron a las autoridades que no aceptarán una suba salarial del 23%, como se concedió a los docentes. Por el contrario, reclamaron el pago de una suma fija no remunerativa de $ 5.000. “Vamos a analizar cuánto es el dinero con el que cuenta la Provincia para el sector”, se excusó el ministro de Gobierno, Regino Amado.