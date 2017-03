Ed Sheeran actuará como invitado en "Game of Thrones"

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El cantante pop británico Ed Sheeran tendrá una participación especial como invitado en la serie televisiva "Game of Thrones", informaron hoy los productores responsables, David Benioff y Daniel Brett.



"Hace años que intentamos conseguir a Ed Sheeran para el show, para sorprender a Maisie, y finalmente lo logramos este año", dijo Benioff, según la revista "Variety". La actriz británica Maisie Williams, de 19 años, que interpreta a Arya Stark en "Game of Thrones", es una gran fanática de Sheeran.



Por el momento no se dieron a conocer los detalles de la participación del cantante. La séptima temporada de la exitosa serie se estrenará el 16 de julio en Estados Unidos.