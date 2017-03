La Fiscalía citó al Indio Solari a declaración indagatoria tras la tragedia

Carlos "El Indio" Solari fue citado a declarar como testigo en la causa abierta por la muerte de dos personas que asistieron al recital que dio anoche en la ciudad de Olavarría.



Fuentes de la fiscalía indicaron que la declaración al músico le sería tomada por la fiscal de la causa, Susana Alonso, en el hotel de la ciudad donde aún está alojado.



Solari por el momento no fue imputado de ningún cargo, por lo que su declaración será sumada a la causa en calidad de testigo.



Tal como afirmó en su conferencia de prensa el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, "la tarea del municipio fue garantizar la seguridad fuera del predio" y no de la policía de la provincia de Buenos Aires, según la agencia Télam.



La fiscal Alonso aseguró hoy que una de las causas de la muerte de dos personas y un centenar de heridos durante el recital ofrecido por el Indio Solari en esa localidad bonaerense puede haber sido la sobreocupación del predio La Colmena, donde se desarrolló el evento.



"No hay más personas en riesgo de vida", dijo la funcionaria judiciales, respecto de los asistentes que permanecen internados luego del recital que el artista dio en la noche del sábado. "Todavía es muy precaria la instancia de la investigación, porque recién empieza, pero nos da la sensación de que el lugar estaba preparada para menos cantidad de gente", dijo Alonso a Radio Con Vos de Buenos Aires.



Aseguró que los primeros cálculos indican que el lugar estaba en condiciones de albergar 200.000 personas, a lo mejor, mientas que la estimación de (las imágenes registradas por) los drones, podría superar los 400.000.



"No sé si todos tenían entradas ni cuántas vendieron. Pero sí, por lo que me dicen los peritos, viendo los drones, una de las causas pudo haber sido esa", dijo.



Alonso aclaró que las muertes -cuyas causas están siendo determinadas mediante autopsias- ocurrieron al inicio del recital, pero que a las tres de la madrugada de hoy abrieron las puertas y entró gente "y más gente". Las declaraciones de testigos indicaron que "no hubo forcejeos para entrar" al predio.



Respecto de los fallecidos, Alonso explicó que aún no se pudo establecer la identidad de uno de ellos porque no tenía documentos y todavía nadie lo ha reconocido.



En tanto, uno de los fallecidos fue identificado como Javier Fernando León, de 41 años, oriundo de la localidad bonaerense de Los Polvorines. "Las autopsias se estaban haciendo, pero aparentemente en uno de los casos es un infarto y otro un aplastamiento", apuntó la fiscal.



Sobre los lesionados, explicó que hay una persona de sexo femenino internada por una sobredosis de distintas sustancias y también heridos con cortes y fracturas, pero ninguno de los heridos reviste gravedad, por suerte.



Alonso aclaró además que los muertos y lesionados se registraron dentro del predio, donde la seguridad y organización estaba a cargo de los productores del evento. "Anoche fueron notificados los organizadores de que se iniciaron actuaciones penales por averiguación de causales de muerte y vamos a llegar a fondo para establecer las responsabilidades porque son vidas que se han perdido", puntualizó.