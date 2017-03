"Ya vamos de regreso", el mensaje de tucumanos tras la tragedia en Olavarría

“Están todos bien. Ya vamos de regreso. Nos vemos en Tucumán”. Este fue el mensaje que publicaron los coordinadores de “Solo Rock Tour Tucumán” en la red social Facebook con el fin de llevar tranquilidad, luego de la trágica noche de Olavarría que dejó dos muertos y una docena heridos.



Cientos de tucumanos viajaron hasta esa localidad de Buenos Aires y asistieron a lo que iba a ser el recital del Indio Solari, en el predio conocido como La Colmena. Contrataron los servicios de varias firmas de viajes para participar en espectáculos de rock.



Justamente, Alberto Gómez Basualdo, unos de los organizadores de los tour a Olavarría, describió lo que vivió, junto con el grupo de seguidores del músico argentino, en el lugar. “Entramos todos. El ingreso y la salida fueron complicadas. No se esperaba la cantidad de gente que llegó. Aproximadamente, hubo 500.000 personas, según nos había dicho la gente del municipio de Olavarría”, describió.

“Fue una caos la salida. Con un grupo de chicos, mantuvimos la calma y esperamos a que salga un poco de gente para no estar en medio de los empujones. Los vecinos abrieron las puertas de sus casa y nos dieron indicaciones para que llegáramos a los colectivos”, contó.



El coordinador contó además que tres chicos de su grupo se ubicaron en el sector donde se produjo la avalancha, cerca del escenario. “Estuvieron pegados a las vallas. No recuerdan mucho lo que sucedió; ocurrió en un instante. Contaron que la gente se pisaba y que tuvieron que salir para tomar aire, para poder respirar”, añadió.



Gómez Basualdo dijo que el micro que trasladaba a su grupo salió a las cinco de la madrugada de esa ciudad. Por la tarde hicieron una parada en Río Cuarto, Córdoba. “Esperamos a todos, no dejamos a nadie. La policía tomó nota de los micros cuando salían y consultaba si faltaban pasajeros”, recordó.



Los integrantes de este grupo conocieron las malas noticias horas más tarde, a través de los familiares (llamaron por teléfono para saber si estaban bien) y tambiénmediante los medios de comunicación.



"Solo Rock Tour Tucumán" publicó en su cuenta de Facebook las lista de pasajeros de los dos colectivos contratados por esta firma.



