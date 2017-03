Tragedia en el recital del Indio Solari: "rompimos un lateral para no ser aplastados"

Una de las jóvenes que asistió anoche al trágico recital que el Indio Solari brindó en Olavarría relató en las redes sociales los minutos posteriores a la avalancha que se cobró dos vidas y dejó decenas de heridos.



Daniela Giannatasio es periodista y ya había ido en otras ocasiones a ver al ex vocalista de Los Redonditos de Ricota. Sin embargo, nunca había vivido una situación semejante. "Estábamos en el lateral derecho, mirando al escenario, frente a la torre 4 de sonido", relató la joven a TN.com.ar.



"En el tercer tema fue cuando se vino la avalancha y quedamos amontonados contra una contención de fierros y madera. Habia niños y personas mayores. Todos gritaban, fue un momento de pánico donde no sabíamos para dónde salir. No habia escapatoria", detalló todavía shockeada por lo sucedido.





Por la avalancha en el recital del Indio, rompimos un lateral del predio para no ser aplastados. La gente gritaba para salir #Olavarria pic.twitter.com/fN4vkX1H6H — Daniela Gian (@abejadan) 12 de marzo de 2017

#IndioEnOlavarria después de la avalancha, nos mandaron a sentar a un terraplén para que el show continuara. se subían a los baños para ver pic.twitter.com/nW4lKlCVKG — Daniela Gian (@abejadan) 12 de marzo de 2017