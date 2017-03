Luego de los daños que causó el temporal, habilitaron un paso alternativo en la ruta 38

Un paso alternativo por la anterior ruta 38 fue habilitado esta mañana de La Posta (La Cocha), debido a que todavía está en construcción la alcantarilla que fue arrasada por una creciente el martes pasado.



Más de 600 familias de La Posta, Huasa Pampa, El Jardín y Rumi Punco habían quedado aisladas por el corte en la nueva traza de la 38. En dichas comunidades no se iniciaron las clases porque los docentes y los alumnos no pudieron llegar a las escuelas.







“El hecho de quedar aislados alteró la vida de todos nosotros porque no podemos salir a la ciudad. Urge una solución, principalmente porque hay gente que tiene que trabajar y no lo puede hacer. También los chicos no han podido ir a clases y hay gente enferma que necesita seguir tratamientos médicos”, había planteado María Correa, de Huasa Pampa.



Según se supo, a partir de las 9 quedó habilitado un paso enripiado del viejo camino, que funcionará de manera provisoria hasta que se pueda reconstruir la ruta que fue dañada por el temporal. La situación podría normalizarse entre el martes y el miércoles.