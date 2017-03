Sol Pérez, la nueva celebridad de Instagram

Sol Pérez se ha convertido en una de las argentinas más seguidas en Instagram. La chica que comenzó en "Uno contra uno", un programa de básquet de TyC Sports, comparte sensuales fotos que le permitieron sumar más de 641.000 seguidores.



Cada imagen que la rubia comparte suma miles de 'likes'. "Desde los 12 años empecé a hacer patín, que fue cuando hice el cambio más drástico porque me crecieron las piernas, y dos años después iba al gimnasio periódicamente. Eso sí, a los 19 años, antes de debutar en televisión, me operé las lolas. Lo único que me hice", dijo sol en declaracionesa a Ciudad.com.



A pesar de estudiar la carrera de Derecho, Pérez asegura que por el momento disfruta de la televisión: "tengo propuestas laborales y estoy abierta, pero por ahora quiero aprovechar esto que me gusta, me siento cómoda y me permite estudiar. Me quiero recibir de abogada penalista, soy justiciera y no me quedo callada nunca, pero no me veo ejerciendo la profesión".



A principios de año, la modelo pasó un mal momento luego de que le atribuyeran un video hot que se filtró en las redes sociales. Ese mal trago pasó y ahora disfruta de su popularidad en las redes sociales.





