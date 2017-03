Michetti: "lo de Avianca todavía no se autorizó por las sospechas y los comentarios"

Mientras Juan Manzur asegura que la aerolínea Avianca operará desde Tucumán, la vicepresidenta Gabriela Michetti generó incertidumbre al comentar que el ingreso de la companía a nuestro país "todavía no se autorizó".



En declaraciones al programa "Animales Sueltos", Michetti aclaró que "lo de Avianca no está autorizado por las sospechas y comentarios sobre su relación con MacAir", una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri.



"Mauricio dijo que antes que se generen sospechas en la ciudadanía, porque este Gobierno en verdad está peleando contra la corrupción, la vamos a someter al proceso correspondiente", añadió la vicepresidenta.





El periodista Alejandro Fantino cuestionó cómo se manejó el Gobierno y le preguntó a Michetti por qué la empresa no fue evaluada antes. "Por eso mismo, en lugar de autorizar, se la puso bajo la lupa del proceso de control por el posible conflicto de intereses", respondió la referente del PRO.El pasado lunes, el Poder Ejecutivo Nacional anunció que se postergaba el inicio de las operaciones aéreas de la compañía . La suspensión se extendería hasta que se disponga un régimen de conflicto de intereses, reglamentación anunciada por Macri en el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso. "Espero que Avianca no se vaya, pero no hay duda de que en estos procesos en lo que todo se cuestiona, muchas veces ahuyenta la inversión" , afirmó el ministro de Transporte de la Nación,