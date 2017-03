Macri: "cuando hablamos de pobreza cero no hablamos de un día para el otro"

El presidente Mauricio Macri confirmó hoy, tal como lo hizo la Universidad Católica Argentina (UCA) en su último relevamiento, que más de un tercio de los argentinos está en situación de pobreza. En esa línea, enfatizó que esta franja es la primera que necesita una oportunidad para edificar sus vidas “desde el trabajo".



"Cuando hablamos de pobreza cero no hablamos de un día para otro, hablamos de una meta, no importa que no sea presente, importan los esfuerzos, cuántos argentinos rescatamos de esa situación", señaló Macri en Rosario durante la recorrida a una planta industrial y antes de dirigirse rumbo a Expoagro.



El presidente presidió un acto en la planta de la firma ARAG, un pyme rosarina en plena expansión que fabrica componentes para pulverización y dispositivos tecnológicos en agricultura de precisión.



Si bien no hizo referencia directa al informe de la UCA sobre el aumento de más de 1,5 millones más de pobres y unos 600.000 indigentes durante 2016, Macri habló de redoblar los esfuerzos para acompañar a aquellos que todavía no perciben el camino que empezamos a recorrer.



"Sabemos que hay provincias que todavía no ven los frutos de este camino. Sabemos que más de un tercio de argentinos en situación de pobreza, son los primeros que necesitan que les generemos una oportunidad y a partir de su trabajo pueden ser felices y construir sus familias", afirmó.



El Jefe de Estado dijo que el campo, al que calificó como el primer gran motor del país, respondió a los cambios implementados por el Gobierno para alentar la producción y que ahora el desafío pasa por agregar más valor y conquistar más espacios en los supermercados del mundo. (DyN)