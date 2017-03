Video: los hijos de un profesor universitario irrumpieron una entrevista de la BBC

Lo que era una entrevista seria se transformó en la nota más divertida de la historia de la cadena BBC. El profesor Robert Kelly comentaba como especialista en Ciencias Políticas la situación de Corea del Sur desde el despacho de su casa cuando, de repente, su hija abrió la puerta y entró en la habitación buscando la atención de su padre.



Nervioso, el entrevistado intentó retirar a la niña, que salía en vivo para todo el mundo a través de Skype. Lo más divertido llegó luego, cuando un bebé montado en un andador apareció por detrás de Kelly y, posteriormente, la descuidada niñera.



La cuidadora de los niños tomó del brazo a los chicos para retirarlos de la sala mientras el académico intentaba continuar con su exposición, pero no lo logró y pidió disculpas en reiteradas veces. La cereza del postre llegó luego, cuando la niñera regresó a cerrar la puerta en cuatro patas, para intentar no salir en la televisión. Sin embargo, no lo pudo evitar.