Video: estuvo casi siete horas sacando agua de su casa en Lastenia

Un vecino de Lastenia denunció a través de WhatsApp que su casa se inundó durante la tormenta de ayer y que el agua superó el medio metro de altura. Según relató, estuvo desde la tarde hasta cerca de las 2.30 secando su hogar, el cual comparte con su esposa y su hijo de tres años. "Entró muchísima agua. Es la segunda vez que me pasa. Hace como 40 años que vivo aquí y nunca tuvimos este tipo de problemas", protestó Esteban Rodríguez, quien es remisero.



El hombre vive en Jujuy 340, en el barrio La Rivera de Lastenia. En diálogo con LA GACETA precisó que tuvo que poner bolsas de arena para el que agua no ingresara tanto al dormitorio. "Igual se me mojó el colchón de debajo de una cucheta, tres roperos y la heladera, que no me funciona. No la pude levantar porque estaba solo", indicó.



Rodríguez relató que el garaje también se inundó y que tuvo que tuvo que llenar su casa de agua para poder sacarla por el fondo. "A otros vecinos también le ingresó agua, pero no tanto. Los vecinos quieren juntar firmas para que hagan algo", agregó.