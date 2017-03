Emilia Attías, junto a su beba Gina, mostró su figura de modelo a meses de ser mamá

Fue mamá hace cinco meses y ya recuperó su increíble figura. Emilia Attias posó para una revista, acompañada de su bebé, Gina.



La actriz hizo una producción de fotos en las que se mostró con transparencias, medias de red y hasta topless, y contó que retomó algunas rutinas para recuperar su peso y su silueta.



"Ahora que ya tengo a mi niña en brazos, mi tiempo con ella vale oro. Así que no hago rutinas tan largas. De todas maneras, empecé con unas clases de spinning y pilates, que en una hora tiene todo lo que necesito: aeróbico y musculación liviana, hasta volver a mi peso. También empecé con rutinas de aparatología en mi centro de estética para moldear y ayudar a que el abdomen vuelva a su lugar (queda un poco rebelde después del embarazo). No hay que estresarse, todo vuelve con el tiempo y es un momento tan especial que todo lo demás queda en segundo plano. Yo aprovecho la mayoría de mi tiempo para estar con mi bebita que me necesita", dijo.