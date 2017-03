¿Está loco? Un DT aseguró: "Messi ya no juega a nada"

El ex técnico de la selección de Francia, Raymond Domenech, fue lapidario con Lionel Messi tras la hazaña lograda por el Barcelona ante el PSG.



Antes del encuentro, había afirmado: "Messi es un jugador intermitente, ya no tiene la energía de sus 20 años ni es tan espontáneo. Fuerza sus gambetas e insiste en patear los tiros libres cuando Neymar ya es mejor que él. Todo para seguir siendo el semidios que fue".



A pesar de la goleada histórica por 6 a 1 con el que el equipo catalán pasó a cuartos de la Champions, Domenech no cambió de opinión: “yo estaba equivocado. Messi no está jugando intermitente, como dije en la previa. Directamente ya no juega y fue el peor futbolista del Barcelona en el partido con el PSG”, aseguró.



“En sus malos partidos es cuando no quiere correr. Se queda en el mediocampo creyendo que organiza y quiere hacer todo. De milagro, por su baja, dejó patear un penal a Neymar y ahí empezó la avalancha. Creo que está en su final, fue mágico pero ahora ni es intermitente”, concluyó.