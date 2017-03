Video: desesperados, sacaron el agua que entró a su casa con baldes

Una familia del barrio de Villa Urquiza sufrió las consecuencias del temporal que afectó este jueves a gran parte de la provincia. La propiedad ubicada en la intersección de las calles Perú y Catamarca quedó completamente inundada y sus propietarios utilizaron baldes de agua para sacar el agua.



Los vecinos aseguraron que Defensa Civil no se hizo presente en el lugar y que tuvieron que colaborar para los Bolea puedan desagotar su vivienda. "Lo perdieron todo. Son un matrimonio joven con dos niños, de 3 y 10 años. Tienen un negocio y no les quedó nada. Necesitan ayuda", expresó Estela Correa.



Las autoridades hasta el momento no dieron a conocer la cantidad de evacuados y afectados por el temporal, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta para la provincia y se esperan más lluvias durante la madrugada.