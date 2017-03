Mirá lo que se hizo la actriz Kristen Stewart en el pelo

Kristen Stewart es una de las actrices más rebeldes y desprejuiciadas de Hollywood.

A diferencia de la mayoría de las famosas, no le da importancia a los rumores que la tienen como protagonista, destaca Paparazzi. De hecho, responde redoblando la apuesta.

Lejos de importarle la crítica ajena, Kristen apostó a un radical cambio de look. La joven se cansó de su larguísima cabellera oscura, ¡se tiñó el cabello de platinado y se rapó toda la cabeza!





Orgullosa de su nuevo look, se hizo presente en la presentación de su nueva película: Personal Shopper. Todos se quedaron con la boca abierta al verla, ¡no sabían que lucía así! Una verdadera sorpresa... ¿A qué se debe este cambio? La actriz deberá ponerse en la piel de la protagonista de una película que comenzará a filmar próximamente: Underwater.

La bellísima actriz de Crepúsculo, días atrás, fue noticia por haber abierto su corazón ante los medios de comunicación. Feliz por su noviazgo con Stella Maxwell, habló de su romance con Robert Pattinson y no dudó en hacer referencia a su sexualidad. "Estaba tan confundida. ¡Ahora me he dado cuenta de quién soy! No tengo que seguir luchando", le confesó la actriz al diario The London Sunday Times.