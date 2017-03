Qué medidas anunció el Gobierno nacional para combatir a los "motochorros"

Las personas que circulan en moto deberán usar cascos que tengan grabado el número de patente del vehículo y el acompañante, incluso, tendrá que llevar un chaleco reflectivo que también indique el dominio. Al anuncio lo hizo hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.



La medida fue dispuesta por el Gobierno, mediante cambios a la Ley Nacional de Tránsito. El objetivo es aumentar los controles y prevenir delitos cometidos por motociclistas.



"Hace muchos años que vemos que hay intentos parciales de trabajar sobre el problema que generan no aquellos que utilizan la moto para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, sino aquellos que la utilizan para robar", justificó la titular de la cartera de Seguridad, según la agencia DyN.



Durante un acto en la Ciudad de Buenos Aires, del que participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y ministros de seguridad de distintas provincias, Bullrich detalló que, una vez que se publique el decreto, los motociclistas sólo podrán cargar combustible si llevan casco.



En la presentación, la ministra se refirió a lo que ocurre en Tucumán. "Para nosotros va a ser muy importante para poder tener un control sobre las motos. Estamos hablando de un parque de 7 millones en todo el país. Para poner un ejemplo, el 60 % de los delitos de robo que se han hecho en la provincia de Tucumán, han sido con motos", añadió.



Según adelantó Bullrich, cada provincia tendrá la facultad de decidir si permite o no que circulen dos personas en una moto. En Tucumán, las autoridades de Seguridad miran con ojos favorables esta posibilidad.



Qué establece la norma



1- Una vez que entre en vigencia, todos los motociclistas deberán usar casco con el número de la patente del vehículo grabado.



2- El acompañante tendrá que usar un chaleco reflectivo también con el número de la patente.



3- Este chaleco reflectivo deberá tener la identificación de la moto tanto en el frente como en el dorso. En el caso de que el acompañante no use este tipo de chaleco, deberá ponerese una prenda con bandas reflectantes, que además tenga adherida o impresa los datos de dominio del vehículo.



4- En todas las estaciones de servicio del país se les cargará combustible a las motos sólo si su conductor lleva casco.



5- Los motociclistas tienen un plazo de 90 días para regularizar sus situaciones.