La ruta nacional 38 sigue cortada y aún no tiene fecha de habilitación

La situación en el sur tucumano continúa siendo crítica. El agua continúa acumulada y la ruta nacional 38, que se partió en dos por el desborde de una acequia, por el momento no tiene fecha de habilitación. Debido a esto, 600 familias continúan aisladas en el departamento de La Cocha, donde aún no comenzaron las clases. Y, para colmo de males, el Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana una alerta para Tucumán por probables tormentas fuertes.



En principio se había estimado que -si las condiciones climáticas acompañaban- hoy se iba a poder habilitar la circulación por la ruta que conduce a Catamarca. Sin embargo, ocurrieron distintos contratiempos, entre ellos la caída de una retroexcavadora en el lecho del canal, por lo que aún no hay una fecha oficial de rehabilitación. La máquina, una Iron 215 C, continuaba atrapada hasta este mediodía.





Ante este panorama, personal de la Dirección Nacional de Vialidad preparaba un camino alternativo para poder acceder con vehículos al sur de la provincia. Además, se informó que se habilitó un paso para cruzar a pie.



En el sur, en tanto, unas 600 familias continúan asiladas. Fuentes oficiales informaron, sin embargo, que ya no quedan personas evacuadas por el temporal que se desató entre el lunes y el martes y que afectó, principalmente, a Alberdi y a La Cocha. Al menos 23 familias tuvieron que abandonar sus hogares a causa del agua. Por el mismo motivo las clases aún no pudieron comenzar en el sur.





Vialidad difundió esta mañana un mapa con los caminos que hay que tomar para llegar a San Fernando del Valle de Catamarca. Según lo recomendado, en Alberdi hay que desviar por la ruta provincial 308 hasta tomar la 157 en La Madrid. En la localidad de Lavalle, tomar la ruta 64 hasta Huarca para continuar por la ruta 38.