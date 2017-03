Lo blanqueó y su entorno explotó: Fede Bal se muestra junto a Laurita Fernández

La novela llegó su fin y ahora queda librada a las críticas. Sucede que Federico Bal y Laura Fernández finalmente decidieron mostrarse ante las cámaras y las redes sociales como una pareja. Aunque no oficializaron y se pusieron el título de “novios”, blanquearon su romance y el entorno del bailarín lo cuestionó.

La revista Gente publicó al dúo que ahora deberá enfrentarse a la decisión de Ideas del Sur -si continúan o no-, generará la duda de la supuesta infidelidad a Barbie Vélez y a Federico Hoppe.

Carmen Barbieri celebró por Twiter "el amor sano" cuando se enteró lo de su hijo y la bailarina. Sin embargo, otras personas cercanas a él se preocuparon por las consecuencias judiciales que eso podría tener.





VIVA EL AMOR SANO Y VERDADERO — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 8 de marzo de 2017





El momento más ardiente de la pele mediática Federico decía: "a Laurita no la metan en el medio que no tiene nada que ver", mientras que la bailarina afirmaba que se había separado de Hoppe, pero que entre ambos sabían que no se rtataba de una infidelidad con su compañero de pista.

La confirmación de "amor" llegó a la Justicia y desde el entorno de la hija de Nazarena Vélez dijeron que fue un año en el que se la castigó muchísimo a Barbie: "la acusaron de loca y de mentirosa. Llegaron a decir hasta que se había autoflagelado para inventar la denuncia por los golpes. El tiempo acomodó las cosas”, reprodujo el portal Big Bang News y agregó: “la tapa lo único que hizo fue confirmar lo que ella ya había dicho. No se puede decir que está contenta con la situación, pero sí siente el alivio de que se empiece a conocer la verdad”, agregan.









Feliz día a mi mujer preferida pic.twitter.com/wTnaBbYMoU — Federico Bal (@balfederico) 9 de marzo de 2017