Procesaron a dos mulas que ingresaron al país con 64.000 pastillas de éxtasis en el mismo vuelo que Macri

BUENOS AIRES.- La Justicia procesó con prisión preventiva a una pareja de colombianos que en febrero pasado llegó al país desde España, en el mismo vuelo que trajo al presidente Mauricio Macri, e intentó viajar a Chile supuestamente con 64.000 pastillas de éxtasis en el equipaje.



Fuentes judiciales informaron hoy que los procesados son Consuelo Martínez Muñoz, de 49 años, y Robinson Ocampo, de 32, y que el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky les atribuyó, en principio, el delito de tentativa de contrabando, por el intento de exportar la droga.



Martínez Muñoz y Ocampo fueron detenidos en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery el 26 de febrero pasado cuando los equipos de rayos X detectaron la droga en dos valijas que despacharon en el vuelo 1284 de Aerolíneas Argentinas rumbo a Santiago de Chile.



Las 64.000 pastillas de éxtasis pesaban aproximadamente 21 kilos en total e iban distribuidas en seis paquetes que estaban escondidos en el doble fondo y los laterales de ambas maletas, según el fallo del magistrado, que además de los procesamientos embargó por 50 millones de pesos a cada uno.



Si bien Aguinsky estableció que la pareja de colombianos provino de España en el vuelo 1133 de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó el domingo 26 de febrero, en el fallo no hizo ninguna mención a que en ese avión volvieron Macri y su esposa Juliana Awada de Madrid.



El magistrado tampoco precisó en su fallo el origen de las pastillas de éxtasis y si viajaron en ese avión porque, según confiaron a DyN en el juzgado, "no pudimos determinar si vino en ese vuelo o no. De hecho, los imputados no fueron acusados de la importación sino de la exportación".



"Se inicia la ejecución del presunto ilícito al alistarse el autor para egresar del país, intentando eludir la zona de control aduanero, habiéndose frustrado el intento por razones ajenas a su voluntad por ser ellas debidas al accionar del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria", estableció el fallo.