Pettinato destrozó al Indio Solari: "no le creo que está enfermo, y sus discos son los peores"

BUENOS AIRES.- El músico y conductor Roberto Pettinato fue lapidario con Carlos Indio Solari, a quien acusó de inventar que sufre mal de Parkinson y le criticó sus canciones. "Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así me tiemble sus manos delante mío. No le creo. Si estuviera enfermo creo que haría mejores canciones", disparó días antes del recital de Solari en Olavarría, según reprodujo "Teleshow".



Consultado sobre por qué mentiría el músico, Pettinato se despachó: "para elevarse a gloria superior y que todos los días lo lloren 200 mil personas. Para mí el verdadero genio es Skay (Beilinson, ex guitarrista de Los Redondos). Punto. Y los peores discos de los últimos años son los del Indio Solari. Punto. El Indio escribe las mismas letras, y me doy cuenta de que no significan nada esas letras. No tienen profundidad. Su estilo es el del cadáver exquisito: escribo frases sueltas y las mezclo. Los surrealistas hacían eso".



El conductor, además, se despachó contra Gustavo Cordera, quien hace unos meses dijo unas controversiales frases sobre las mujeres. "A Cordera le pasa lo que le pasa porque es feo de cara. La gente fea de cara y desagradable de aspecto no puede decir nada sin que caiga para el orto. Si eso mismo lo hubiera dicho yo, dirían 'ay, Roberto y sus locuras…' Es como Fito Páez, que de pronto dice algo y te dan ganas de cagarlo a trompadas sin entender por qué".