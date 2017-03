Camioneros bloquea una distribuidora de productos de SanCor en Concepción

Trabajadores enrolados en Camioneros bloquean desde esta mañana los accesos a una distribuidora de alimentos que comercializada productos de SanCor en Concepción. El titular del gremio, César Torres, explicó que la medida de fuerza forma parte de una protesta nacional porque la empresa lechera les adeuda los salarios del mes de febrero a 2.000 empleados en todo el país (unos 45 en Tucumán).



"Ayer comenzamos bloqueando el parque industrial de SanCor, ubicado en la avenida Circunvalación, y hoy continuamos en Concepción. Es una manera de manifestarse contra la empresa por cerrar dos plantas en Córdoba y otras dos en Santa Fe, con 500 personas despedidas", agregó Torres en diálogo con LA GACETA.



El gremialista cargó contra el Gobierno nacional por no subsidiar a SanCor, al tiempo que insistió con que la medida de fuerza es por tiempo indeterminado.



Una de las titulares de la distribuidora bloqueada, en tanto, afirmó que la protesta comenzó a las 6 y que no les permiten salir a trabajar. "Nosotros distribuimos productos alimenticios, entre ellos los de SanCor. Vamos a tomar medidas legales", remarcó María Eugenia Bulacio de Cruzando.



La cooperativa SanCor informó ayer que decidió la suspensión de actividades en algunas de sus instalaciones industriales ya que se encuentra en un proceso de reconversión y reestructuración. "Diferentes circunstancias vienen afectando en forma severa la actividad del sector lácteo nacional en general y la de SanCor en particular", subrayó la empresa.