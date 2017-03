Zulema Yoma, sobre la muerte de Carlitos Jr.: "Menem me reconoció que fue un atentado"

BUENOS AIRES.- Zulema Yoma, madre de Carlos Menem (h), insistió hoy que a su hijo lo mataron al asegurar que el expresidente Carlos Menem le reconoció "que fue un atentado", y no descartó reunirse con el mandatario Mauricio Macri para hablar del caso.



Luego de la orden de la Justicia de volver a exhumar el cuerpo para realizan pruebas de ADN, explicó que "la duda grande está en el cráneo", y recordó que uno de sus abogados, Alejandro Vázquez, "dudaba de que el verdadero estuviera en el cajón".



"Él (por el expresidente Carlos Menem) me reconoció que fue un atentado y me aclaró la manera en que le dieron el impacto de bala en la cabeza. Yo pensaba que había sido en la nuca, pero él, en un almuerzo con más de 10 personas, dijo que fue en la frente", expresó.



Ayer, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ordenó exhumar el cadáver de Menem, fallecido en 1995 cuando cayó a tierra el helicóptero que piloteaba y sepultado en el cementerio de La Tablada, para confirmar si efectivamente se trata del hijo del ex presidente.



En declaraciones a radio Rivadavia, Yoma agregó que su hijo "sabía que en cualquier momento lo iban a matar" y advirtió que en la ex SIDE "saben qué fue lo que pasó".



Por otro lado, recordó que la expresidenta Cristina Fernández le aseguró que la muerte de su hijo "fue el tercer atentado" en la Argentina (luego de los ocurridos en la Embajada de Israel y en la sede de la AMIA), y no descartó reunirse con Macri.



"No quise molestar al presidente Macri porque cuando él asume, al poco tiempo la causa la pide el Consejo de la Magistratura. A Macri lo puedo ver porque tengo muy buena relación, puedo tener una charla familiar, y sería interesante que me escuchara", señaló.