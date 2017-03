Gonzalo Rodríguez aportará su granito de arena en San Martín

Si no media un imprevisto, en la vuelta de la B Nacional -mañana, ante Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 21.30, en La Ciudadela-, San Martín parará la dupla ofensiva que le dio el ascenso: Ramón Lentini y Gonzalo Rodríguez. Ambos marcaron los cuatro goles en los dos partidos de la final del Federal A, ante Unión Aconquija (Catamarca). Y durante los partidos amistosos oficiales de esta extendida pretemporada, los dos anduvieron con puntería fina: fueron los que más convirtieron en el “Santo”. Y eso ilusiona al hincha.



“Ojalá que esta racha se mantenga durante el torneo, eso es lo más importante”, precisó “Turbo” a LG Deportiva, luego de una práctica en el complejo Natalio Mirkin. El goleador consideró que este prolongado tiempo sin fútbol no dio ventajas ni perjudicó a ningún equipo en especial. “Lo sufrimos todos, por igual. Nosotros vamos a llegar bien, en buena forma. Tuvimos mucho tiempo para trabajar”, indicó.



Durante la primera parte de la B Nacional, San Martín alternó buen fútbol con imprecisiones. Rodríguez se mostró confiado en que la pretemporada extra haya servido para lograr un equilibrio: “al equipo le está faltando regularidad; parte de los partidos juega muy bien; si logramos sostener ese juego todo el tiempo daremos pelea”.



Rodríguez se ilusiona con jugar desde el inicio; pero ese árbol no le tapa el bosque. “Sería lindo. Uno trabaja y se prepara para ser titular. Pero lo principal es que el equipo sume la mayor cantidad de puntos”, afirmó. Y añadió que esa cosecha hará que el “Santo” pelee la punta del campeonato. “Ojalá tengamos un buen semestre y San Martín pueda lograr los objetivos que se planteó”, expresó.



Pero para que ello ocurra, él, como delantero, debe hacer su aporte. “Uno puede marcar en los amistosos, pero lo importante es hacerlo en el torneo, para que el equipo sume de a tres. Ojalá con Ramón cumplamos el objetivo de hacer goles y terminemos como lo hicimos en el Federal A”, expresó.