La CGT fijará la semana que viene la fecha para el paro nacional

Juan Carlos Schmid, uno de los tres líderes de la CGT, afirmó que la semana que viene, la central sindical fijará una fecha para realizar un paro nacional. “Seguramente será los primeros días de abril", puntualizó.



"La fecha del paro (la principal demanda de los asistentes al accidentado acto de ayer), de alguna manera con nuestras declaraciones, la habíamos fijado de un tramo que va desde el 30 de marzo al 2 de abril. La semana que viene fijaremos una fecha de paro. El paro seguramente será los primeros días de abril", enfatizó Schmid.



Consultado sobre cuáles son las medidas necesarias que debe tomar el Gobierno para evitar la medida de fuerza, respondió: "Hay que retrotraer todo a enero, y que todos los despedidos y suspendidos de estos tres meses vuelvan al trabajo".



"Tampoco se trata de una guerra; el gobierno tiene cuatro años (de mandato). Hay que alejarse de la coyuntura y ver los problemas que tenemos en el aquí y ahora. El Gobierno lleva un 30 % de su mandato ejerciendo el poder", agregó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).



Al referirse a los disturbios que se produjeron durante la desconcentración de la movilización del martes, manifestó: "había trabajadores muy enojados, muy descontentos. Había agrupaciones políticas de distintas tonalidades, no quiero caer en el folclore de 'fue aquel' o 'aquel'".



"Una enorme multitud acudió al llamado de la CGT. Nosotros no hemos sido elegidos por la voluntad popular como el gobierno, pero tenemos la obligación de representar a los trabajadores", sentenció, según reprodujo la agencia DyN.



Por último, cuestionó: "el gobierno tiene un enfoque errado. Se nos está demandando que resolvamos el problema del (Poder) Ejecutivo, y nosotros no estamos para eso. Estamos para reclamar y poner las cosas sobre la mesa".