La condición que puso Pampita para volver a ser jurado en el "Bailando"

Carolina Pampita Ardohain regresó a la Argentina y ya tiene la propuesta para volver a ser jurado en el Bailando 2017. Pero para volver al programa de Marcelo Tinelli puso una condición.



"Mi novio (el tenista "Pico" Mónaco) vive todo el año afuera así que lo de poder viajar una vez por mes es fundamental. No podría mantener una relación si no puedo viajar. Si se dan todas las cosas como el año anterior, puede ser", precisó Pampita en un móvil para "El diario de Mariana", que fue reproducido por el diario Clarín.



La producción del Bailando analizará el pedido de la modelo. "Me junto esta semana con la producción. Me lo habían propuesto el año pasado y quiero ver cómo va a ser el formato este año, que me cuenten un poco cuántos días van a ser...", agregó Pampita.



También contó la propuesta que tiene para filmar "Desearás... al hombre de tu hermana", una película escrita por Erika Halvorsen y dirigida por Diego Kaplan. "No es erótica, pero sí tiene escenas de sexo", reveló.