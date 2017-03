Los hijos de Jennifer López piden cita para pasar tiempo con su mamá

Entre su show en Las Vegas, su nueva serie de TV, su futuro musical en Broadway y su nuevo disco en español, a Jennifer López apenas le queda tiempo para su vida privada. Y sus hijos se lo hicieron saber.



Los mellizos, Max y Emme, fruto de su relación con su ex, Marc Anthony, le reclaman a su mamá que pase más tiempo con ellos.



En un talk-show, J-Lo reveló la última ocurrencia del pequeño de 9 años: "Mi hijo me dijo 'ma, me gustaría agendar un picnic con vos esta semana, porque ya se que estuviste trabajando mucho'. Él estaba conmigo en Nueva York, pero igual dijo eso", recordó, según el sitio TN.com.ar.



"Siempre están primero. Tuve hijos de grande y siempre pensé que no iba a sucederme a mí. Soy muy consciente de que fui bendecida. Podría haber sido algo diferente".