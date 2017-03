¡Al fin! Whatsapp permitirá borrar los mensajes enviados (aunque ya hayan sido entregados)

Volvés de bailar con unas copas encima y le mandás un mensaje a tu ex; metés la pata y contás algo que te pidieron que no digas; quisiste mandarle a tu novia im “te amo” y sin querer lo enviaste a tu grupo de amigos. Seguramente alguna vez te pasó algo como esto. Pero no te preocupes más: ahora Whatsapp te va a ayudar a ahorrarte la vergüenza. La próxima actualización de la aplicación de mensajes te permitirá borrar mensajes enviados, aun cuando ya fueron entregados.



Actualmente existe la opción de “eliminar mensaje” pero solo sirve para que desaparezca de la pantalla del emisor. El receptor puede seguir viéndolo. La nueva herramienta borrará de ambos celulares el mensaje no deseado. Se llama unsend (no enviar, en inglés) y, a pesar de eliminar el mensaje, notificará al receptor que recibió algo pero no le mostrará qué dice.



Todavía no se sabe la fecha exacta en que la nueva función se habilitará pero se pudo conocer que será dentro de poco. La noticia la publicó @WABetaInfo, la cuenta de Twitter que suele adelantar las renovaciones de las aplicaciones para celulares. Además confirmaron que ya se encuentra disponible para teléfonos con sistema operativo Windows.