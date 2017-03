Beneficiarios cortaron la calle para poder cobrar asignaciones familiares

Beneficiarios de asignaciones nacionales protestaron esta tarde por falta de pago. Decenas de personas cortaron la esquina de 25 de Mayo y Córdoba, en la capital provincial, para solicitar respuesta ante esta situación.



“No nos atendieron hoy y ayer por el paro (por la movilización de la CGT)”, dijo Augusto Pedroza, quien había llegado desde Alderetes.



“Desde el viernes no nos pagan. Hoy cortaron (la atención) a las 15.45. No nos dan respuesta todavía ante nuestras consultas”, dijo una mujer que vive en Los Ralos. Según este grupo, la atención se extiende desde 14 a 17.



A través de la red de sucursales del Correo Argentino en el país, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza el pago de asignaciones por mes. De esa manera, las personas pueden cobrar donde no hay entidades bancarias, gracias a nuestros servicios y prestaciones.



En el Correo se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH); Asignación Familiar; Jefes de Hogar; Plan Mayores; y Seguro de Desempleo, entre otros programas.