Amnistía Internacional denunció falta de acciones para prevenir la violencia de género

Amnistía Internacional Argentina denunció la falta de acciones concretas en el país para prevenir la violencia de género y advirtió que todos los días se vulneran derechos de las mujeres, al adherir a las actividades locales por el día de la mujer, que se conmemora hoy.



"Todos los días los derechos de las mujeres son vulnerados. En nuestro continente ocurren al menos 12 femicidios por día", sostuvo en un comunicado.



Amnistía precisó que en Argentina, tras las masivas marchas organizadas bajo el lema #NiUnaMenos, las Naciones Unidas visitaron el país y alertaron sobre la falta de acciones concretas para prevenir la violencia de género.



"El aborto legal no es implementado en todo el territorio nacional y su práctica ha sido sistemáticamente inaccesible para miles de mujeres, adolescentes y niñas, poniendo en riesgo su vida y su salud. Los obstáculos al aborto legal y la amenaza de criminalización empujan a las mujeres a acudir a abortos inseguros", agregó.



Amnistía aseguró que "las mujeres también son relegadas en los espacios públicos de poder" y consideró que "es fundamental la implementación de la ley de identidad de género, acceso a la salud integral y el respeto a la propia identidad".



"La sociedad reclama un Estado presente. El interpelado por esta marcha es el Estado. El Estado no es parte del #NiUnaMenos, el Estado es el que tiene que trabajar para que los reclamos de las mujeres que marchamos se transformen en políticas públicas prioritarias y no solo limitadas a la violencia machista", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.



"Violencia de género es no garantizar el acceso al aborto legal y seguro en todas las jurisdicciones del país, es no promover la paridad de género y la igualdad entre los géneros, es no implementar la ley de identidad de género y el acceso a la salud integral y respeto a la propia identidad, entre otras cosas", aseveró. (DyN)