Peones de taxis mañana harán una olla popular frente al Concejo Deliberante

Peones de taxis realizarán mañana una nueva protesta frente al Concejo Deliberante para rechazar el monotributo que se les exige. A partir de las 8.30 y se instalarán en San Martín y Monteagudo con una olla popular hasta obtener una respuesta a su pedido.

"Exigimos que se derogue la ordenanza 3.944 donde se le exige el monotributo al trabajador", remarcó Carlos Pizarro, secretario General del Sindicato de Peones de Taxis. "Es un requisito que no le compete al Sutrappa exigirle al trabajador, sino al propietario porque el trabajador de por sí no puede ser monotributista mientras dependa de otra persona, por eso nosotros estamos molestos y queremos que el Concejo derogue esta ordenanza porque no corresponde", explicó, según LV12.

"Estamos pidiendo que se derogue una ordenanza que es inconstitucional. El Concejo no puede legislar en materia laboral; nosotros vamos a marchar y vamos a comenzar con la olla popular y no se va a mover ningún compañero de ahí hasta que no tengamos una solución", advirtió.