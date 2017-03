En Santa Fe nació un bebé con microcefalia por zika y se sumó al caso de Tucumán

Autoridades sanitarias de Santa Fe confirmaron hoy el nacimiento de un bebé con microcefalia por infección con el virus del Zika. Este es el segundo caso que se registra en el país con el registrado en 2016 en Tucumán.



En noviembre del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que un bebé con microcefalia, que había muerto a los 10 días de nacer en la provincia por trastornos y fallas orgánicas, sobrellevaba una enfermedad congénita por virus zika.



“Una vez que murió el bebé, se hicieron estudios de tejido y resultó que tenía enfermedad congénita por virus zika”, explicó entonces el director nacional de Epidemiología, Jorge San Juan.

El Ministerio de Salud tucumano informó días atrás que no se habían registrado en el verano casos de dengue, zika ni chikungunya en Tucumán, enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, el Aedes aegypti.

En Santa Fe, la médica infectóloga Carolina Cuddos, del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud local, señaló a la agencia Télam que el niño nació con microcefalia y que se encuentra bien, fuera de peligro.



La especialista comentó que a que a principios de enero se había confirmado por estudios de serología que se trata del hijo de una mujer que se infectó con zika durante el embarazo.



Es un caso "autóctono", es decir que la infección fue contraída en el país y no en en el exterior donde hay brotes de zika, uno de los virus que transmite el Aedes aegypti.



“Los padres del pequeño no habían viajado fuera de esta provincia antes del embarazo y en el primer trimestre la mujer tuvo una enfermedad en la piel. En ese momento se relacionó con un proceso alérgico, no lo estudiaron para zika, y no tiene la madre casos familiares ni laborales vinculados con el zika", apuntó Cuddos.

El zika causa trastornos neurológicos en las personas adultas y microcefalia y otros males en bebés cuyas madres lo contrajeron durante el embarazo, razón por la que las autoridades sanitarias les recomiendan no viajar a países donde hay una fuerte circulación de este virus, como es el caso de Brasil, Colombia, entre otros.





