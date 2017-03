Pablo Moyano: "los kirchneristas se hacen los Rambos y su gobierno fue el que más precarizó trabajadores"

El secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, acusó hoy al kirchnerismo por los incidentes registrados al final de la movilización sindical de ayer. Además, dijo que si su padre, Hugo, siguiera al frente de la central obrera ya hubiese habido un paro general contra el gobierno de Mauricio Macri.



"Se hacen los Rambos cuando su gobierno fue el que más precarizó a los trabajadores", se quejó Moyano sobre los kirchneristas, a quienes responsabilizó por los desmanes de ayer. También apuntó contra los choferes de la línea 60 de colectivos, a los remiseros de Ezeiza y a "muchachos de Berazategui".



"Esto con Moyano no pasaba y el paro hubiera sido mucho antes", enfatizó en diálogo con la prensa el también secretario adjunto de Camioneros, quien ratificó que, si el Gobierno no cambia su rumbo, la CGT declarará una huelga nacional en los primeros días de abril.



El secretario gremial de la central obrera advirtió que la fecha del paro la va a establecer la entidad sindical. Luego, al analizar la conducción ejercida por el triunvirato de la central obrera, evaluó que "puede haber sido un error que cometió la CGT de abrir el juego a los intendentes, a los movimientos sociales kirchneristas”.



Luego, cuestionó lo que definió como políticas de ajuste de Macri.



"Hace un año que vienen las marchas de protestas de distintos sectores. Hubo marchas de los movimientos sociales, una marcha multitudinaria de los maestros y una marcha impresionante ayer, pero lamentablemente no escuchan los reclamos legítimos de los trabajadores", puntualizó.



Y agregó: "(Macri) gobierna para un solo sector, el de los que más ganaron, y desprecia a los trabajadores, como desprecia a los trabajadores de Sancor".



Moyano hizo estas declaraciones a la prensa a pocos metros de la planta del partido bonaerense de Tigre de esa empresa, donde denunció que peligran 500 puestos laborales por paralización de la producción y que 2.000 camioneros que hacen tareas de distribución sólo cobraron el 20 por ciento del sueldo de febrero último.