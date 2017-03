Estos son los seis requisitos para acceder al nuevo Procrear

Nuevas líneas de crédito y financiamiento que no sólo se enfocará en la compra, sino también a la construcción de vivienda. Esos serán los ejes del relanzamiento del programa Procrear que ahora será administrado por el Ministerio del Interior (a cargo de Rogelio Frigerio), que coordinará toda la política nacional de construcción de casas. En el nuevo esquema, los sectores más vulnerables, con ingresos menores a dos salarios ($16.120), son y serán atendidos por el Plan Federal de Viviendas, mientras que los que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos (uno equivale a $8.060) son los incluidos en el Procrear. Además, quienes tienen ingresos superiores pueden acceder a créditos del mercado bajo la unidad de vivienda UVA, ajustada por inflación.



Estos son los requisitos para ingresar al nuevo Procrear :



1- El Procrear permitirá comprar casas nuevas o usadas, de hasta tres ambientes. También habrá una línea destinada a la construcción de viviendas.



2- No habrá sorteos, sino un ranking de aspirantes que puedan acreditar ingresos equivalentes a entre dos y cuatro sueldos mínimos (de $ 16.000 y $ 32.000).



3- El préstamo se canalizará mediante el Banco Hipotecario, para una casa de hasta tres ambientes, cuya valuación no deberá superar el $ 1,5 millón.



4- Los aspirantes deberán tener entre 18 y 55 años. Este requisito valdrá para el titular como para el cónyuge o conviviente.



5- El plazo para devolver el crédito será entre 20 años y 30 años, con una tasa en pesos ajustada por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que sigue a la inflación.



6- A diferencia del Procrear anterior, que estaba disponible sólo en bancos públicos, el nuevo plan de viviendas incorporará a entidades privadas.